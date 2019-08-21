Орск, Оренбургская область, , 15:44 — REGNUM

В Орске Оренбургской области остается актуальным вопрос погашения задолженности по заработной плате перед работниками машиностроительного концерна ОТМЕТО-ЮУМЗ, который находится в стадии банкротства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

По данным помощника конкурсного управляющего Сергея Бабыкина, дебиторская задолженность перед заводом составляет более 1 миллиарда рублей, и уже получены исполнительные листы на 145 миллионов рублей. Все средства, которые поступят от должников, пойдут на погашение необходимых выплат работникам. До середины сентября ждут поступлений от аренды, продажи металлолома и части дебиторской задолженности. Благодаря этим деньгам планируют закрыть остатки заработной платы за май и полностью июнь. К слову, за май должны еще 1,7 миллиона рублей, так как зарплату гасили частями, зачастую по 200−300 рублей, что вызвало возмущение работников.

Председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков заявил, что такая ситуация организацию не устраивает. Профсоюзы намерены обращаться с просьбой повлиять на положение с дебиторской задолженностью к правительству области и федеральному министерству.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОРМЕТО-ЮУМЗ стал жертвой финансового кризиса. С осень 2018 года завод находился в постоянно продлевающемся простое. В конце года была попытка возобновить производство, однако она оказалась неудачной. Сейчас завод в стадии банкротства, введено конкурсное управление. Промплощадку ОРМЕТО-ЮУМЗ арендует новое предприятие — «Уралмаш — Горное оборудование». С его помощью намерены реанимировать производство. Часть уволенных с машиностроительного завода работников трудоустроены на «Уралмаш — Горное оборудование».

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