Москва, , 15:40 — REGNUM

Отели в Турции летом 2020 года могут подорожать. В настоящее время турецкие отельеры сейчас определяются с ценами на следующий летний сезон, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

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Большинство отелей объявит цены на лето-2020 в середине сентября 2019 года. Но многие отели уже определились с прайс-листом. По предварительной информации, цены на отдых в отелях следующим летом поднимутся примерно на 10%.

Отмечается, что в России некоторые крупные туроператоры уже открыли раннее бронирование туров в Турцию на лето-2020, но большинство туроператоров откроют продажи туров позже.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году отдых в отелях Турции подорожал на 10% по сравнению с сезоном 2018 года.

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