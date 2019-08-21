Самара, , 15:57 — REGNUM

Более 450 млн рублей было выделено на ремонт школ в Самаре. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента образования администрации города Светлана Чикановская, отвечая на вопросы журналистов, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Из городского бюджета на эти цели было выделено порядка 200 млн рублей, из бюджета области поступило 254 млн руб.

«В образовательных организациях города отремонтированы: 17 пищеблоков, 4 спортивных зала, 2 актовых зала, 5 прачечных. Также в 4 учреждениях произведена замена оконных блоков, на 19 объектах осуществлен ремонт кровли, на 4 — фасадов, в 11 — ремонт ограждений и др.», — сообщила Светлана Чикановская.

По ее словам, с 2 по 14 августа специалисты городского Департамента образования проверили 387 образовательных учреждений. Серьезных нарушений комиссия не выявила, поэтому можно сказать, что школы Самары готовы к учебному году.

Напомним, что в 2019 году в школы Самары пойдет порядка 14 500 первоклашек. Это на 909 больше, чем в прошлом.