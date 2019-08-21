Москва, , 15:24 — REGNUM

Нововведение ЦБ РФ о рефинансировании обязательств перед банками, действительно, коснется очень многих граждан, и есть уверенность, что мало кому станет легче, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский.

Кредит Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Из собственного опыта могу сказать, что даже при досрочном погашении потребительского кредита, без просрочек и нарушений кредитных условий, новый кредит банк мне не одобрил, и это тот самый банк, в котором обслуживаюсь уже четыре года и который давал мне кредит раньше и кредитная карта которого у меня есть.

В этот раз банк не просто снизил лимит кредитования, а вообще отказал без каких-либо объяснений (собственно, банки никогда не указывают причину отказа).

Из чего можно сделать вывод, что процесс действительно уже запущен, но алгоритм пока не совсем ясен, как потребителям, так и банкам. Теперь очень остро встает вопрос, как быть людям, которые хотят реструктуризировать свой долг.

Система рефинансирования и так не работала в стране нормально. То есть, чтобы осуществить рефинансирование и снизить ставку, за счет чего сократится ежемесячный платеж или срок кредитования, у клиента банка не должно быть полной кредитной нагрузки.

Если же кредитная нагрузка уже полная, то потребитель не может оптимизировать свой кредитный портфель и будет платить и дальше по высокой ставке, даже если сейчас на новые кредиты ставки ниже.

«Что же получается в итоге? Так как у банков снизится клиентская база, — то для оставшихся, надежных клиентов, ставка, скорее всего, вырастет, а это также скажется негативно на их желании взять кредит. Замкнутый круг, в котором выигравших, на первый взгляд, нет.

Но, с другой стороны, задача ЦБ — стабильность экономики в целом, и тут, конечно, очевидны некоторые положительные стороны. Так как в случае глобальных потрясений и банки, и население будут в более выгодных условиях», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, более 9 млн российских заемщиков столкнутся с 1 октября 2019 года с проблемой рефинансирования обязательств перед банками. Причиной станет охлаждающая процедура, которую ЦБ РФ планирует включить для рынка потребительского кредитования.

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