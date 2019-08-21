Новочеркасск, Ростовская область, , 15:16 — REGNUM

В Новочеркасске (Ростовская область) 22 августа будет ограничено движение трамваев. Четыре городских маршрута закроют на время ремонта.

Отремонтировать участки трамвайных путей и контактной сети планируется в срок до 10 октября. На ремонт будет израсходовано 53,7 млн рублей.

Администрация Новочеркасска трижды объявляла электронный аукцион на проведение работ. С третьей попытки его удалось провести. Победителем стало ростовское ООО «Спектр-плюс».