Киев, , 15:06 — REGNUM

С 2013 года доля украинского экспорта в Россию сократилась с 23,7%, до 6,4%. Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, сообщило 21 августа информационное агентство УНН.

«В 2013 году на Российскую Федерацию приходилось 23,7% экспорта. Сейчас доля ЕС в экспорте товаров составляет 42%. Доля РФ — 6,4%. И она уменьшается дальше», — отметил он.

Напомним, в начале 2014 года на Украине произошёл государственный переворот, после которого новые украинские власти начали методично рвать торговые связи с Россией и отказываться от российских рынков сбыта.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа на Украине вступили в силу запреты на импорт некоторых товаров из России. Ещё часть товаров обложили пошлинами.

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