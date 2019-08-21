Киев, 21 августа 2019, 15:06 — REGNUM
С 2013 года доля украинского экспорта в Россию сократилась с 23,7%, до 6,4%. Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, сообщило 21 августа информационное агентство УНН.
Напомним, в начале 2014 года на Украине произошёл государственный переворот, после которого новые украинские власти начали методично рвать торговые связи с Россией и отказываться от российских рынков сбыта.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа на Украине вступили в силу запреты на импорт некоторых товаров из России. Ещё часть товаров обложили пошлинами.
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