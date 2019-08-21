Челябинск, , 15:02 — REGNUM

В Челябинской области на границе с Казахстаном задержали 21 тонну стручкового перца. Груз следовал в югорский город Сургут, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Причиной оказался недействительный фитосанитарный сертификат. В нём указали 20 тонн сладкого перца, а тонну горького не заявили.

Водитель был оштрафован, а груз вернули в Казахстан. Отметим, подобный случай за последнее время не первый. Ранее отправители тоже не указали в сертификате горький перец, из-за этого пришлось вернуть в страну исхода весь товар.