Москва, , 14:58 — REGNUM

Новейшая российская РСЗО «Торнадо-С» с 300 мм управляемыми реактивными снарядами будет поставляться на международный рынок, сообщает 21 августа пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Торнадо-С» — реактивная система залпового огня, создана в результате глубокой модернизации системы «Смерч». В отличие от предшественницы она обладает улучшенными тактико-техническими характеристиками, в частности, существенно повышенными дальностью и точностью стрельбы.

«Её главное преимущество заключается в использовании принципиально новых 300 мм управляемых реактивных снарядов с дальностью стрельбы до 120 километров», — сообщил индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов.

Разработка РСЗО «Торнадо-С» принадлежит НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева (входит в концерн «Техмаш»). Она предназначена для огневого поражения живой силы, техники, неподвижных и движущихся одиночных и групповых объектов, в основном против артиллерийских и ракетных подразделений противника.

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