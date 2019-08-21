Салехард, , 15:00 — REGNUM

На Ямале индексируют зарплаты бюджетникам, которые не попали в майские указы президента РФ Владимира Путина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Комиссия по бюджетным проектировкам ЯНАО одобрила индексацию в размере 3,8% с 1 октября 2020 года. Ранее бюджетникам вне майских указов индексировали зарплату 1 января 2018 года на 4%, а 1 октября 2019 года произойдёт индексация в размере 4,3%.

Напомним, майскими указами президента РФ, согласно которым средняя заработная плата бюджетников должна составлять 100−200% от средней заработной платы по региону, охвачены не все работники данной сферы. В них попали лишь учителя школ и учебных заведений профподготовки, работники культуры, соцработники, медсёстры, врачи, преподаватели вузов, научные работники.