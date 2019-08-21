Самара, , 15:09 — REGNUM

1 млн тонн зерна при средней урожайности 16,7 центнеров с гектара намололи аграрии Самарской области, сообщает 20 августа пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

«В общем объеме валового сбора 63% составляет озимая пшеница. Кроме того, намолочено 240 тыс. тонн ячменя, ведется уборка яровой пшеницы, озимой ржи, овса, гороха и чечевицы», — сообщают аграрии.

Отмечается, что Кошкинский район является лидером урожайности. Здесь собирают 28 ц/га. По сообщению чиновников, наибольшая валовка наблюдается в хозяйствах Хворостянского района. Намолот в этих хозяйствах составил 74 тыс. тонн.

В Самарской области продолжается уборка картофеля, которого собрано 8,8 тыс. тон при средней урожайности 249 ц/га. Овощных культур в регионе собрано свыше 6 тыс. тонн при урожайности более 211 ц/га.