Ростов-на-Дону, , 14:59 — REGNUM

Власти Ростовской области приняли решение вернуть транспортный налог муниципальным образованиям. Обоснование и документальную основу для передачи полномочий проработает министерство финансов региона. Об этом было объявлено на заседании донского правительства.

В настоящее время более 624 млн рублей задолжал областной центр, свыше 95 млн рублей должен Таганрог, свыше 90 млн рублей — Шахты.

Чиновники полагают, что принятое властями решение способствует более активной работе по взыскиваемости налога на местах.