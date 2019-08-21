Сеул, , 14:48 — REGNUM

Правительство Южной Кореи намерено усилить контроль радиационного фона пищевых продуктов, импортируемых из Японии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства безопасности пищевых продуктов и медикаментов.

По их словам, с 23 августа текущего года в стране вступят в силу новые правила радиационного контроля продуктов питания, ввозимых из Японии.

Известно, что усиленный контроль вводится на 17 наименований, включая чай, шоколад, чернику, кофе и сахаросодержащие продукты. Согласно новым мерам контроля, отбор пробы для радиационного контроля будет взиматься дважды с каждой партии.

После аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году министерство безопасности пищевых продуктов и медикаментов запретило импорт морепродуктов из восьми префектур и 27 наименований сельскохозяйственной продукции из четырнадцати префектур.