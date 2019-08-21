Чебоксары, , 14:41 — REGNUM

В Чувашии планируют сократить долю бедного населения в 2018—2035 годы с 18,3% до 5% к 2035 году, то есть в 3,66 раза. При неблагоприятном сценарии за указанный период доля бедных снизится до 8%, то есть в 2,2 раза. Соответствующий прогноз разработало минэкономразвития республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По оценке, в 2018 году доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составит 18,3%, а в 2019 году — 18,5%. В 2020 году при благоприятном сценарии доля бедных в Чувашии снизится до 16,1%, при неблагоприятном — до 17,1%.

«По мере восстановления роста денежных доходов населения и стабильно низкого уровня инфляции (по базовому варианту) уровень бедности прогнозируется с постепенным снижением к 2035 году до 5%», — говорится в документе.

При другом сценарии число бедных сократится к 2035 году до 8%.

Региональные власти поясняют, что сокращению доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума будет способствовать проводимая в России и Чувашии «социально направленная политика» — в частности, пособия для семей с детьми, материнский (семейный) капитал, выплаты в связи с рождением детей, «предоставление земельных участков многодетным семьям и др.».