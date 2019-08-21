Нальчик, , 15:08 — REGNUM

Дорожники завершили капитальный ремонт моста между сёлами Куба-Таба и Псычох в Кабардино-Балкарии, на участке федеральной трассы Р-217 «Кавказ». Движение по обновлённому мосту вновь открыто, сообщили ИА REGNUM 21 августа в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ».

В управлении отметили, что старый мост, по которому ежедневно проезжало не менее 20 тыс. автомобилей, уже не справлялся с нагрузками и нуждался в обновлении. Дорожники усилили фундаменты опор, полностью заменили пролётное строение и сами опоры.

«Для обеспечения безопасности автомобилистов оборудовано 742 м барьерного ограждения и световозвращающие дорожные знаки. Для защиты от размыва земляного полотна укреплены откосы насыпи монолитным бетоном. Во избежание загрязнения окружающей среды специалисты установили очистительные сооружения», — рассказали в пресс-службе.

Протяжённость двухполосного моста в итоге составила почти 22 м, а ширина проезжей части — 7,5 м. В настоящее время ведутся работы по демонтажу объездной дороги, по которой было запущено движение на время ремонтных работ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Упрдор «Кавказ» завершили капремонт моста через оросительный канал на федеральной автодороге Астрахань — Махачкала в Бабаюртовском районе Дагестана. Дорожники уложили на проезжей части новое покрытие, заменили пролётные строения, выполнили гидроизоляцию и водоотвод, установили барьерное и перильное ограждение.