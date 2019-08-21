Москва, , 14:27 — REGNUM

Завершился региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» —одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Он проходил с 8 июня по 28 июля в формате 36-часовых хакатонов в 40 городах России. Участники работали над прототипами цифровых продуктов в пяти основных номинациях — «Здравоохранение», «Государственное управление», «Образование и наука», «ЖКХ и городская среда», «Промышленные решения» а также «Транспорт и логистика».

По итогам регионального этапа самые масштабные хакатоны прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В десятку городов с наибольшим числом конкурсантов также вошли Ростов-на-Дону, Воронеж, Симферополь, Краснодар, Самара, Нижний Новгород и Екатеринбург — в каждом из этих городов над цифровыми решениями работало более 100 человек.

Участниками регионального этапа в Москве стали 525 человек, которые объединились в 119 команд. По результатам экспертных защит в финал конкурса вышли 205 человек. Одной из ярких команд столичного хакатона стала «Команда имени Сахарова», для которой соревнование стало уже 20 хакатоном. Участники разработали решение для служб такси. С его помощью пассажиры, направляющиеся в одну сторону, смогут объединиться и сэкономить деньги на поездку.

На хакатоне в Санкт-Петербурге, открывавшем первую отборочную волну, встретились 329 человек и 68 команд. Финалистами регионального этапа стала почти половина — 30 команд. В треке «Образование и наука» над прототипом цифрового решения работал 76-летний Евгений Полищук — самый взрослый участник конкурса. Его команда стала одним из победителей номинации и вышла в финал. Евгений по образованию биолог и в прошлом занимался исследованием нервных реакций. В 90-х годах получил образование по программированию. Сейчас совмещает исследовательскую работу с программированием и преподаванием.

Тройку городов-лидеров замыкает хакатон в Новосибирске, где за выход в финал боролись 140 человек. Успешно региональный этап преодолели 82 участника (19 команд). Интересный проект представил математик Алексей Приходько. Ранее Алексей занимал первые места на олимпиадах по математике среди глухих. Его проект «Жестовый интерфейс» способствует восприятию жестов техническими устройствами. Сейчас в России более 13 миллионов человек с нарушением слуха. Более миллиона из них — дети. Проект поможет ребятам в учебе — с помощью цифрового решения им будет легче осваивать школьные дисциплины.

Интересно, что номинация «Государственное управление» вызвала наибольший интерес у команд сразу в двух городах-лидерах — Москве и Новосибирске, а в Санкт-Петербурге в каждой номинации было зарегистрировано равное количество команд.

«Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск — основные технологические центры нашей страны с высоким уровнем подготовки ИТ специалистов. Мы рады, что многие из них проявили активный интерес к конкурсу «Цифровой прорыв» — по результатам региональных полуфиналов мы получили перспективные и актуальные проекты. Работа над многими из них продолжится после хакатонов. Победителей регионального этапа мы ждем на финале в Казани», — отметил Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».