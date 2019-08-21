Москва, , 14:16 — REGNUM

Завершилась сделка по приобретению группой «РусАгро» доли 22,5% в холдинге «Агро-Белогорье», сообщает 21 августа пресс-служба предприятия.

«Агро-Белогорье» — один из крупнейших в России производителей свинины. По итогам 2018 года предприятие по этому показателю занимало третье место: объём выпуска составил 219 тыс. тонн свинины в живом весе, что соответствует 5% рыночной доле. «Агро-Белогорье» также является крупным землевладельцем в Белгородской области.

Отмечается, что по итогам сделки «Русагро» рассчитывает расширить сотрудничество с компанией и получить синергетический эффект для собственного производства.

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