Додома, , 14:47 — REGNUM

Африканский банк развития выделил Правительству Танзании 180 миллионов долларов США на строительство четырехполосной автомагистрали вокруг города Додома длиной 110,2 км.

По информации танзанийского новостного издания «Nipashe», 19 августа в городе Дар-эс-Саламе состоялось подписание договора о выдаче кредита. Данный проект строительства позволит Танзании стать центром торговли и экспорта в восточном и южном регионах Африки.

Выступая на церемонии подписания, генеральный секретарь Министерства финансов и планирования Танзании Дото Джеймс заявил, что соглашение увеличит количество средств, выделяемых Африканским банком развития на проекты дорожного строительства в стране с 858,16 млн долл. США до 1,038 трлн долл. США.

«В рамках данного соглашения правительство страны получит 138 миллионов долларов США через Африканский банк развития, остальные 42 миллиона долларов США будут предоставлены через подведомственный Африканскому банку развития Фонд Правительства Китая», — отметил Джеймс.

По его словам, банк также выразил намерение финансировать реконструкцию дороги Багамойо-Пангани-Танга и аэропорта Мсалато.

Также отмечается, что дорожный проект поспособствует улучшению транспортных услуг в городе Додоме и простимулирует торговлю на местном и зарубежном уровнях.

Данная кольцевая дорога обеспечит связь с т.н. «Большим Северным Шоссе», соединяющим города Кейптаун и Каир, и проходящим через ЮАР, Зимбабве, Замбию, Кению, Эфиопию, Судан и Египет, а также центральным транспортным коридором, связывающим Танзанию, ДРК, Руанду и Уганду.