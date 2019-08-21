Воронеж, , 13:38 — REGNUM

34 тыс. 588,2 рубля составила средняя номинальная заработная плата в Воронежской области в июне 2019 года, в январе-июне 2019 года — 32 тыс. 528,8 руб. Рост зарплаты в июне по сравнению с тем же месяцем 2018 составил 4,9%, однако реальный рост, с учётом инфляции, с начала года составил 1,3%, в июне — 0,4%. Об этом сообщила пресс-служба Воронежстата 21 августа.

Самую высокую зарплату — в полтора раза выше среднеобластного уровня, получают на производстве производством лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Зарплата научных работников, по данным Воронежстата, на 48% выше среднеобластного уровня. Финансисты и страховщики, традиционно лидирующие по уровню зарплат, сместились на третье место — средний заработок в этой сфере на 45% выше среднеобластного уровня. Самая низкая заработная плата — 39% от среднеобластного уровня — зафиксирована в отрасли производства текстильных изделий, кожи и изделий из кожи. В сельском хозяйстве уровень зарплат на 10% не дотягивает до средней по экономике.

На 1 августа 2019 года сумма задолженности по заработной плате в регионе составила 19,8 млн рублей — свою зарплату недополучили 180 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень официальной инфляции в Воронежской области с начала года составил 2,2%.

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