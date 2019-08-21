Сеул, , 14:54 — REGNUM

Южнокорейские семьи продолжают наращивать объёмы кредитования. Причём темпы значительно опережают экономический рост, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные центробанка.

На конец июня общий объём задолженности домохозяйств оценивался в 121,1 млрд долларов, что на 13 млрд больше, чем в первом квартале 2019 году. Главным образом, растёт ипотечное и потребительское кредитование, отмечают аналитики. Кроме того, задолженность во втором квартале увеличилась на 4,1%, в то время как доход домохозяйств вырос на 3,9%.

Эксперты опасаются, что в скором времени граждане не смогут обслуживать свои долги, что повлечёт за собой масштабный кризис в южнокорейской экономике. Банк Кореи осознаёт возможные риски и в июне потребовал от финансовых учреждений ужесточить требования к заемщикам и снизить долю «плохих долгов».