Сеул, , 16:26 — REGNUM

Число предзаказов на новинку от Samsung достигло рекордного уровня в 1,3 млн штук. Именно столько людей хотят первыми получить фаблет Samsung Galaxy Note 10, который поступит в продажу уже 23 августа.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, подобное количество предзаказов вдвое больше, чем на предыдущую модель — Galaxy Note 9. Отмечается, что новый смартфон будет работать в сетях пятого поколения (5G); диагональ его экрана составит от 6,3 до 6,8 дюймов, а цена — от 1025 до 1250 долларов. Кроме того, исчезнет 3,5-мм разъём для наушников, а количество основных камер достигнет рекордных четырёх штук.

Galaxy Note 10 станет уже вторым флагманом Samsung, который совместим с сотовыми сетями пятого поколения. Первым в продажу в апреле поступил Galaxy S 10. Всего число абонентов 5G в Южной Корее оценивается в два миллиона человек.