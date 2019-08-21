Ростов-на-Дону, , 13:28 — REGNUM

В первом полугодии текущего года на поддержку казачьих обществ в Ростовской области было направлено 427 млн рублей. Средства были выделены из региональной казны.

Как следует из документов, размещённых на на сайте донского правительства, это 46,7% от общего объёма средств, которые казачьи общества получат в текущем году. Общая сумма финансовой поддержки составляет 914,3 млн рублей.

Напомним, что на Дону утверждена государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области», общий объём финансирования которой составляет более 9,6 млрд рублей. Срок реализации программы — 2019−2030 годы.