Москва, , 13:27 — REGNUM

Большинство российских работодателей лояльно относятся к заболевшим сотрудникам, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Так, 64% компаний в России разрешают своим сотрудникам пропускать работу по болезни без оформления больничного листа, 31% позволяет работникам отлежаться в течение 2−4 дней, 27% компаний отпускают без больничного на один рабочий день, а провести пять и более дней дома без оформления больничного позволяют 6% работодателей.

Читайте также: Минздрав дал рекомендации по борьбе со стрессом

Вместе с тем отмечается, что невыход на работу без больничного за последний год допустили 18% респондентов, которые в среднем пропустили 3,2 рабочего дня. По итогам 2018 года из-за предотвратимой нетрудоспособности российская экономика потеряла 223 млрд рублей.

В опросе, который прошел в августе 2019 года, приняли участие 1600 сотрудников и представители 300 предприятий и организаций из всех регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минздрав РФ предложил работодателям ввести на рабочем месте перерывы на физкультуру. Как утверждают в ведомстве, физкульт-брейки для сотрудников помогут снять стресс и избежать производственных травм.

Речь идёт о десятиминутных комплексах упражнений, которые можно подобрать в зависимости от условий работы. Это, к примеру, зарядка, йога или пилатес для офиса. Проводить физкульт-брейки рекомендовано по меньшей мере раз в день.

Читайте также: Названо лучшее «лекарство» от эмоционального выгорания на работе