Неаполь, Италия, , 13:23 — REGNUM

Рабочие нескольких заводов Неаполя намерены обратиться за помощью к формальному главе государства — президенту Италии Серджо Маттарелле, передает Mediaset в среду, 21 августа.

Представители целого ряда предприятий, среди которых — Whirlpool и Blutec, заявили, что работодатели не намерены выполнять ранее данные обещания по сохранению численности сотрудников.

Правительство страны, по словам рабочих, тоже оказалось не способно помочь: утвержденный им декрет так и не был опубликован в официальной правительственной газете и, следовательно, не вступил в силу, теперь же, с началом политического кризиса, этот процесс может быть отложен на неопределенный срок.

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