Элиста, , 13:22 — REGNUM

Первую партию охлаждённо баранины весом 12 тонн отправили из Республики Калмыкия в Иран, вторая партия будет отправлена в ближайшее время, сообщили ИА 21 августа в пресс-службе главы республики. Предприятие «Вектор-Плюс» получило все необходимые документы и заключило договоры на поставку баранины в Иран.

В общей сложности, в соответствии с договорённостями, калмыцкие мясопроизводители отправят в Иран не менее 300 тонн баранины.

«До 2024 года мы планируем увеличить объем поставок сельхозпродукции на общую сумму 1 млн долларов. Об этом мы говорили на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Эта задача выполнима для нас, в этом году мы планируем вдвое увеличить объемы запланированных поставок мяса», — сказал врио главы Калмыкии Бату Хасиков.

В 2019 году Калмыкия уже экспортировала 10 лошадей в Монголию, а также 31 голову КРС в Южную Осетию, на общую сумму на сумму 30 тыс. долларов. Также планируется отправить 900 голов КРС в Казахстан — протокольное соглашение об этом уже подписано. Всего до конца года Республика Калмыкия отправит на экспорт около 62 тонн мясной продукции на сумму 300 тыс. долларов.