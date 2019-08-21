Нефтекамск, Башкирия, , 13:20 — REGNUM

Новые медицинские тренажеры поступили в детскую поликлинику Нефтекамска. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По словам врачей, зал лечебной физкультуры детской поликлиники в Нефтекамске посещает около 70 детей.

«Большая часть из них нуждается в процедурах в профилактических целях. Лишь единицы обращаются сюда после серьезных травм рук и ног. Однако, именно им необходимо уделить повышенное внимание», — сообщают чиновники.

Именно поэтому в поликлинику поступило два тренажера для восстановления двигательной активности малышей: «Ортромат» и «Орторент».

Первый тренажер разрабатывает суставы, второй поможет восстановить работу мышц. Аппараты предназначены для детей от 7 лет.

Напомним, что двигательные аппараты для пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов поступают в Башкирию в рамках национального проекта «Здравоохранение».