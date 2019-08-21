Москва, , 13:10 — REGNUM

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы завершились работы по обустройству нового автобусного маршрута, связывающего поселок Десёновское с деревней Кувекино. Протяженность нового маршрута составит почти три километра.

Поселения Десёновское и Кувекино расположены между Подольском и Коммунаркой. Как отметили в Департаменте капитального ремонта города Москвы, в этом активно застраивающемся столичном районе сегодня остро стоит необходимость развития удобной транспортной сети. Идя навстречу многочисленным пожеланиям жителей, московское правительство готовит к запуску по территории ТиНАО семь новых автобусных маршрутов.

Установка автобусного сообщения между Десёновским и Кувекино потребовала дополнительных дорожных работ. Прежняя трасса была слишком узкой для того, чтобы на ней могли разъехаться два современных автобуса. Работники Департамента капитального ремонта города Москвы расширили дорожное полотно до стандартных 7−7,5 метра. Под проезжую часть подвели новое основание из песка, щебня и бетона, а на него уложили двухслойное асфальтовое покрытие.

Одновременно были проведены работы по водоотведению, которые исключат возможность подтоплений трассы, периодически случавшихся в прошлом. Также вдоль нового автобусного маршрута появились свыше 12 тысяч квадратных метров благоустроенного газона.

Не забыли строители и о нуждах населения: на маршруте Десёновское — Кувекино установлены четыре современных комфортных остановочных павильона, в которых пассажиры смогут укрыться от непогоды, дожидаясь своего автобуса. Кроме того, вдоль дороги установлены более 90 новых уличных фонарей — это повысит безопасность вождения в темное время суток и сделает дорогу между домом и остановками более комфортной для местных жителей. Также Департамент капремонта обустроил новые тротуары в зоне автобусного маршрута, огородив их качественным бордюрным камнем протяженностью почти 7 км.