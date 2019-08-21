Минск, , 13:08 — REGNUM

Среди доходов белорусского бюджета от внешнеэкономической деятельности вывозные таможенные пошлины при экспорте нефтепродуктов в I полугодии 2019 года составили 62,9% от прошлогоднего показателя. Об этом говорится в докладе минфина республики о состоянии государственных финансов.

В денежном выражении таких пошлин зачислено в сумме 636,9 млн белорусских рублей, что эквивалентно $318,5 млн и на 37,1% меньше, чем получено за I полугодие прошлого года. Одновременно снизились доходы республиканского бюджета и от зачисления экспортных пошлин от экспорта белорусской сырой нефти — до 111,1 млн бел. руб. (-41,7%). В целом налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности за I полугодие 2019 года составили 2 255,4 млрд бел. руб. (примерно $1,1 млрд), что на 16,5% ниже прошлогоднего показателя.

Не сильно помогла наполнить казну вывозная таможенная пошлина на калийные удобрения — она пополнила республиканский бюджет на 733 млн бел. руб., что на 0,4% больше прошлогоднего показателя. Её удельный вес составил 6,4%, что по сравнению с другими экспортными статьями выглядит неплохо. Для сравнения: доля пошлин от экспорта добываемой Белоруссией сырой нефти составила 1%, а от экспорта выработанных из российского сырья нефтепродуктов — 5,5%.

Ввозные таможенные пошлины с начала года повышены на 0,6%, а вывозные — на 23,4%. По статье «текущие безвозмездные поступления от иностранных государств» в республиканский бюджет зачислено 714,1 млн бел. руб., что на 77% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом налоговые доходы республиканского бюджета составили 8,895 млрд бел. руб., что на 0,2% больше уровня I полугодия 2018 года. Наибольший удельный вес традиционно удерживает НДС с долей 35,8%.