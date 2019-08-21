Москва, , 13:06 — REGNUM

Экономические отношения между Россией и Мозамбиком должны выйти на тот же уровень, который имеется в политическом взаимодействии двух стран, об этом 21 августа заявил президент Мозамбика Филипе Ньюси.

«Стоящие перед нами задачи заключаются в том, чтобы обеспечить дальнейшее плодотворное сотрудничество в военно-технической, а также в других областях», — сказал Ньюси на Российско-мозамбикском бизнес-форуме.

По его словам, между двумя странами есть большой потенциал сотрудничества в сфере добычи полезных ископаемых.

Как сообщало ИА REGNUM, Филипе Ньюси находится с визитом в России 21−23 августа. Главной целью визита Ньюси является встреча с президентом России Владимиром Путиным. Также Ньюси примет участие в Российско-мозамбикском бизнес-форуме.

Читайте также: Президент Мозамбика посетит с визитом Россию