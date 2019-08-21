Казань, , 12:55 — REGNUM

В Татарии будут рекультивированы радиоактивные отходы из хранилищ чистопольского часового завода. На это будет потрачено более 32,5 млн рублей. Кроме того, в республике планируют рекультивировать в рамках проекта «Чистая страна» семь объектов накопленного вреда, сообщает региональное министерство экологии и природных ресурсов.

По данным ведомства, контракт на работы по реабилитации территории непроектных хранилищ общества «Чистопольский часовой завод» заключён Росатомом и ФГУП «РосРАО», сумма контракта — 32 508 508 рублей. Отмечается, что будут извлечены радиоактивные отходы из хранилищ на территории завода и Кубасского леса, которые затем будут временно находиться в пункте хранения радиоактивных отходов Казанского отделения. Отходы сдадут национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами после приведения их к «критериям приемлемости».

Отметим, что в Татарии в рамках национального проекта «Чистая страна» прорабатывается вопрос о рекультивации семи объектов, в том числе пяти свалок (в Мензелинском, Нижнекамском, Новошешминском и Тукаевском районах, а также самосыровского полигона в Казани). Затраты предварительно оцениваются в сумме более 3,2 млрд рублей. В Министерство природных ресурсов России подана заявка на 2020 год по рекультивации нарушенных земель нефтесодержащими загрязнениями в селе Шемордан. По другим объектам разрабатывается проектно-сметная документация.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в рамках проекта «Оздоровления Волги» в 2023—2024 годах планируется поднять со дня реки затонувшие суда. Работы будут проводиться с целью снижения «негативного воздействия затонувших судов».

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