Москва, , 12:52 — REGNUM

Российская валюта 20 августа все-таки нашла в себе силы остановить падение своего курса и перейти к некоторой стабилизации, заявил корреспонденту ИА REGNUMглавный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Не то что бы в рубле появилась некая позитивная история, скорее просто все кто хотел на данном этапе перейти в иностранную валюту успешно это сделали, так что если на рынке появится «рублевый» позитив, то стабилизация может даже конвертироваться в небольшое укрепление», — полагает эксперт.

Сегодня, 21 августа, есть два потенциальных кандидата на эту позитивную для рубля роль, первый это размещение ОФЗ российским Минфином. А второй это нефть, которая в ближайшие дни может ускорить рост к отметкам в $62−63 за баррель Brent.

При этом влияние этих событий может начать ощущаться лишь во второй половине сегодняшнего дня, а при открытии торгов, курс российской валюты может немного снизиться, в пределах половины процента, из-за вчерашнего снижения фондовых индексов в Европе, США и Азии.

«Так что рублю 21 августа предстоит продемонстрировать немного замысловатую курсовую динамику, с потенциалом снижения к доллару США в первой половине дня к отметкам в 66,60−66,80 и возможностью укрепления к закрытию российских торгов в район 66,20−66,40», — считает Быков.

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