Уфа, , 13:03 — REGNUM

Минимальный размер оплаты труда в Башкирии с 1 января 2020 может увеличиться почти на тысячу рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства семьи, труда и социальной защиты населения.

По словам чиновников, Минтруд России уже подготовил законопроект об изменении федерального закона, которым предполагается с 1 января 2020 года установить в России МРОТ в сумме 12 130 рублей в месяц.

Таким образом, минимальная оплата труда будет составлять 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения России за второй квартал текущего года.

По словам башкирских чиновников, с учетом уральского коэффициента МРОТ в Башкирии будет равен 13 949,5 рубля.

Напомним, что МРОТ в Башкирии на сегодняшний день составляет 12 972 руб.