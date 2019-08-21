Аддис-Абеба, , 15:25 — REGNUM

Согласно данным бюро жилищного строительства Аддис-Абебы (AAHPO), в ближайшие три месяца столице Эфиопии будет передано в реализацию около 9 000 многоквартирных домов. Дома расположены в 12 разных районах столицы и уже находятся на завершающей стадии строительства. По словам представителей бюро, те граждане, которые внесут первоначальный платеж за квартиру в одном из домов в размере не менее 40% от общей стоимости, будут участвовать в розыгрыше бесплатного погашения оставшихся 60% правительством страны. В бюро добавили, что сейчас власти Аддис-Абебы согласовывают план, чтобы начать строительство 300 000 домов в центре и на окраине столицы с целью решить проблему дефицита жилья в городе. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Capital Ethiopia.

«Новый план властей о строительстве 300 тысяч домов — действительно большая задача для города, который сильно страдает от нехватки жилья и высоких арендных ставок, поэтому пока администрации Аддис-Абебы потребуется немало времени, чтобы изучить финансовую сторону вопроса, а также определить год завершения и точное место строительства, и администрация представит этот план вниманию общественности в ближайшем будущем», — сообщил представитель бюро.

На сегодняшний день правительство построило уже не менее 170 000 домов, но одному миллиону человек, живущих в столице, все так же нужны дома.