Москва, , 12:51 — REGNUM

Правительство навряд ли поддержит предложение депутата Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) о введении дополнительных мер господдержки семей с детьми перед началом учебного года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM21 августа заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Ранее Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и предложил ввести в РФ программу «первосентябрьского капитала», чтобы помочь родителям собрать своих детей в школу. Так, по его расчетам, на эти цели должно уходить не более 25% от зарплаты родителей, а остальную сумму, необходимую для покупки школьной формы, учебников и прочих необходимых вещей, должно компенсировать государство. Емельянов поддержал такую идею своего коллеги.

«В этом есть смысл, есть данные, что собрать школьника первого сентября в школу стоит 7−8 тыс. рублей. Это действительно больше 25% от средней зарплаты по России, поэтому такая мера социальной поддержки была бы вполне оправдана», — считает Емельянов.

По его словам, такое нововведение положительно сказалось бы и на развитии экономики РФ, так как увеличило бы потребление отечественных товаров.

«На школы работает, в основном, отечественная промышленность — если никто не хочет повышать реальные доходы населения путем роста зарплат, то хотя бы тогда таким путем адресных дотаций можно было бы стимулировать потребительский спрос и несколько повысить уровень жизни населения, который, к сожалению, падает уже шестой год. Я бы поддержал эту инициативу», — заявил Емельянов.

Однако, опасается он, в правительстве такая идея вряд ли встретит поддержку.

«Правительство исповедует либеральные догмы, оно выступает за максимальное сжатие денежной массы и, соответственно, социальной поддержки, поэтому, я думаю, у данного правительства это поддержки не найдет. Хотя жаль», — отметил Емельянов.