Москва, , 12:46 — REGNUM

Если государственные органы РФ лишатся возможности оспаривать в суде решения Федеральной антимонопольной службы РФ, это может поставить их в безвыходное положение, считает Руководитель группы антимонопольной практики RBS Анастасия Яремчук. Об этом она заявил 21 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о возможности внесения соответствующих поправок в законодательство РФ.

По её мнению, есть риск, что госорганы в РФ фактически могут лишиться права на защиту от неправомерных притязаний со стороны антимонопольных органов, так как на исполнение предписания контролирующие органы выделяют довольно короткий срок — 1−2 месяца, а судебные разбирательства по рассмотрению законности выданного предписания длятся не менее 3 месяцев. Иными словами, госорганы будут не в состоянии проигнорировать предписание ФАС. Более того, исполнение предписания при рассмотрении его законности суды расценивают как признание допущенного нарушения.

«Чтобы признать акт антимонопольного органа недействительным, обязательным условием является нарушение прав лица, в отношении которого вынесен спорный акт, — призвала не забывать Яремчук. — При исполнении предписания суды руководствуются тем, что фактически исполненное предписание не накладывает дополнительных обязанностей на заявителя, а значит, и не нарушает его прав. В совокупности данные обстоятельства становятся основанием для отказа в отмене предписания. итоге госорган поставлен в безвыходное положение: либо не исполнять предписание и идти в суд (но быть привлечённым к ответственности), либо исполнить предписание и проиграть суд по выдаче предписания. При таких условиях очевидно увеличится процент исполненных предписаний и одновременно снизится количество отменённых судами предписаний, выданных госорганам».

Напомним, что, по информации РБК, правительство РФ внесло в Госдуму РФ поправки в закон о конкуренции, согласно которым госорганы могут фактически лишиться возможности оспаривать в судах предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).