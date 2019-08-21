Аддис-Абеба, , 16:40 — REGNUM

Коммерческий банк Эфиопии (CBE) заявил, что в 2018/19 финансовом году он зарегистрировал общую валовую прибыль в размере 500 млн долларов США.

Об этом заявил на совещании по оценке эффективности, которое прошло в штаб-квартире Африканского союза, глава банка. Открывая заседание, президент и главный исполнительный директор CBE Бача Джина отметила, что банк превзошел запланированную цель на финансовый год 2018/19, поскольку зарегистрированная прибыль превысила 102% от прошлогоднего результата. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ENA.

По словам директора, Коммерческий банк Эфиопии также мобилизовал огромную сумму депозитов, в результате чего его общий депозит превысил 17 млрд долларов США. Отметив, что банк приступил к широкомасштабной деятельности, чтобы к 2025 году стать банком мирового уровня, Бача Джина заявила, что такая история успеха укрепила его уверенность в достижении поставленной цели.

Говоря о доходах в иностранной валюте, директор отметила, что CBE собрал в общей сложности 6,3 миллиарда долларов США, включая переведенные 2,1 миллиарда долларов США, полученные от Национального банка Эфиопии. Заработанная иностранная валюта была выделена на национальные, частные и государственные проекты развития. Несмотря на достижения, Джина отметила, что банк столкнулся с различными проблемами, включая высокую задолженность, нехватку иностранной валюты, проблемы с безопасностью и внутренние сбои системы, а также перебои в подаче электроэнергии. В настоящее время Коммерческий банк Эфиопии имеет 1444 отделения. Из них 157 новых филиалов были открыты в прошлом бюджетном году.