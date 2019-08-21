Севастополь, 21 августа 2019, 12:08 — REGNUM
Наиболее высоко в Севастополе оплачивается финансовая и страховая деятельность. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе Крымстата.
Кроме того, по данным статистиков, в городе-герое высокие зарплаты также у работников сферы производства электрооборудования (48,1 тысячи рублей) и обеспечения электроэнергией, газом и паром (47,4 тысячи рублей).
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Крымстата, за последний год средняя зарплата севастопольцев выросла на 3,2 тысячи рублей: с 29 380 до 32 646 рублей.
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