Севастополь, , 12:08 — REGNUM

Наиболее высоко в Севастополе оплачивается финансовая и страховая деятельность. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе Крымстата.

«За последние полгода зарплата специалистов области финансов и страхования составила 55,9 тысячи рублей», — отметили в Крымстате.

Кроме того, по данным статистиков, в городе-герое высокие зарплаты также у работников сферы производства электрооборудования (48,1 тысячи рублей) и обеспечения электроэнергией, газом и паром (47,4 тысячи рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Крымстата, за последний год средняя зарплата севастопольцев выросла на 3,2 тысячи рублей: с 29 380 до 32 646 рублей.

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