Панама, , 15:21 — REGNUM

Строительство четвёртого моста через Панамский канал начнётся в конце сентября, несмотря на сложное финансовое положение страны. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на министра инфраструктуры Панамы Рафаэля Сабонье.

Правительство нового президента Лаурентино Кортисо заверило, что оно нашло в государственном бюджете необходимые для строительства средства, однако ввиду его дефицита было вынуждено прибегнуть к мерам экономии и новым кредитам.

Контракт на строительство моста принадлежит компании «Консорциум Четвёртый мост», которая является дочерним предприятием китайской China Communications Construction Company Ltd. В мае «Консорциум» получил от правительства аванс размером 60 млн долларов. Сам проект моста оценивается в 1,42 млрд долларов. Ширина сооружения составит 3,9 км, высота — 75 м.