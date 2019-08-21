Севастополь, 21 августа 2019, 12:03 — REGNUM
За последний год средняя зарплата в Севастополе выросла на 3,2 тысячи рублей. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе Крымстата.
Как сообщало ИА REGNUM, по информации Федеральной службы госстатистики, в апреле 2019 года самая распространённая зарплата в России — модальная — составила 23,5 тыс. рублей и оказалась вдвое меньше, которую указывает Росстат — 47,7 тыс. рублей.
Подробности: Реальная зарплата граждан России оказалась в два раза меньше официальной