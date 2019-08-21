Севастополь, , 12:03 — REGNUM

За последний год средняя зарплата в Севастополе выросла на 3,2 тысячи рублей. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе Крымстата.

«В январе — июне средняя зарплата составила: 32 646 рублей. А за аналогичный период 2018 года она составляла 29 380 рублей», — уточнили в Крымстате.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации Федеральной службы госстатистики, в апреле 2019 года самая распространённая зарплата в России — модальная — составила 23,5 тыс. рублей и оказалась вдвое меньше, которую указывает Росстат — 47,7 тыс. рублей.

Подробности: Реальная зарплата граждан России оказалась в два раза меньше официальной