Чита, , 12:01 — REGNUM

В Забайкальский край с рабочим визитом прибыла делегация специалистов Минздрава РФ во главе с внештатным неонатологом Дмитрием Ивановым, сообщает сегодня, 21 августа, официальный сайт региональных властей.

В ходе ряда встреч с забайкальским медперсоналом отмечалось, что многие вопросы, в том числе связанные с капитальным ремонтном и оснащением медицинских учреждений, региону удастся закрыть благодаря участию региона в двух ключевых федеральных программах.

«Это мероприятия, которые выполняются на средства так называемой «дальневосточной» субсидии в рамках плана социального развития центров экономического роста и национального проекта «Здравоохранение». На их реализацию краю выделено порядка шести миллиардов рублей. Часть этой суммы пойдет на борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, которые лидируют в Забайкалье среди причин смертности», — пояснил министр здравоохранения Забайкалья Валерий Кожевников.

Известно, что до конца текущей недели столичные эксперты планируют посетить региональный сосудистый центр на базе краевой клинической больницы, кардиологическое отделение городской клинической больницы № 1, а также Читинскую и Улетовскую центральные районные больницы.

Напомним, на территории Забайкалья насчитывается 1400 объектов здравоохранения, из них 1120 находятся за пределами срока эксплуатации, 372 — в деревянном исполнении, 340 требуют капитального ремонта. Осенью 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. И на эти регионы стали распространять все преференции, полагающиеся дальневосточникам.

Национальный проект «Здравоохранение» уже помог обновить как внешний вид, так и материально-техническую базу многих лечебных учреждений региона.

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