Сеул, , 11:58 — REGNUM

Лесная служба Южной Кореи намерена увеличить площадь национальных лесов к 2028 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей государственного учреждения.

По их словам, начиная с 2019 года власти страны выделят 1,38 трлн вон (~$1,14 млрд) на ежегодное приобретение 15 тыс. га частных лесов.

Известно, что к 2028 году Лесная служба намерена увеличить общую площадь национальных лесов до 1,79 млн га, а к 2058 году — до 2,24 млн га.

Как отметили представители государственного учреждения, Лесная служба стремится сохранить лесные генетичекие ресурсы и лесную экосистему, а также улучшить жизнь своих граждан.