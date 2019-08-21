Киев, , 11:42 — REGNUM

Министерство финансов Украины на очередном плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,072 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUMсегодня, 21 августа.

Согласно источнику, средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроками обращения 91, 322 и 1078 дней с доходностью 16,5%, 16,16% и 16,19% годовых соответственно. Минфин подчеркивает, что размещение ОВГЗ в валюте на этот раз не проводилось.

ИА REGNUMнапоминает, что 30 июля министерство финансов Украины на аукционе разместило ценные бумаги номиналом 16,3 млрд грн, собрав от их размещения 17,2 млрд грн. Это исторический максимум для Украины. До этого была обнародована следующая статистика — объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) вырос до 73 млрд гривен

Украинские эксперты критикуют Минфин за практику продажи облигаций по беспрецедентно высоким ставкам и заявляют о «долговом сумасшествии» властей страны.

В августе было заявлено, что Минфин продолжает вводить ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ и концентрировать спрос на инструменты с длительным сроком погашения, а ставки доходности по всем инструментам снижены.