Иерусалим, , 11:34 — REGNUM

Привлечение израильского бизнеса и финансов к реализации совместных проектов в Узбекистане обсудили на круглом столе, организованным посольством республики в Израиле. Об этом 21 августа сообщили в МИД Узбекистана.

Израильские предприниматели отметили растущий потенциал для налаживания двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе в области сельского хозяйства, здравоохранения, энергетики и информационных технологий.

Напомним, 31 июля посол Узбекистана в Израиле Саид Рустамов провел переговоры с генеральным директором министерства экономики и промышленности Израиля Шаем Рински. Стороны обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества.

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