Киев, , 11:34 — REGNUM

На Украине эксперты обсуждают заявление представителей компании «Укртрансгаз» о возможности закупки газа у Румынии уже с 1 января 2020 года, передает корреспондент ИА REGNUMсегодня, 21 августа.

Напомним, что ранее компании «Укртрансгаз» и «Молдова-газ» договорились о «технических решениях, необходимых для создания новых импортных мощностей в рамках Трансбалканской газопроводной системы в направлении юг-север», чтобы осуществлять импорт газа из Румынии. Создание новых импортных мощностей, как отмечается, позволит импортировать еще 1,5 млрд кубометров газа в год, независимо от объема транзита российского газа по территории Украины.

«Это инициатива Украины связана с остановкой транзита в направлении Турции. Вероятнее всего, что с января 2020 года основные объемы российского газа для потребностей Турции будут идти по первой нитке «Турецкого потока»… Поэтому украинское направление окажется невостребованно и вполне может начать работать в реверсном режиме. Более того, в планах восточно-европейских стран, планирующих принять участие в работе второй нитки Турецкого потока (а частности, Болгария, Сербия, Румыния) было использование трансбалканского газопровода, в том числе ‑ и для поставок газа на Украину», — пояснил в комментарии ИА REGNUMкраинский эксперт по энергетике Валентин Землянский.

ИА REGNUM напоминает, что что еще в мае 2018 года «Укртрансгаз» провел оценку спроса на входные мощности в Украину из Румынии и подтвердил экономическую целесообразность создания таких мощностей на трансбалканском маршруте.