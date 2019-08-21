Тюмень, , 11:34 — REGNUM

Власти Тюмени за проект сноса недостроенной многоэтажки на пересечении улиц Герцена и Камышинской готовы заплатить один миллион рублей. Недостроенный объект нёс угрозу рядом стоящим зданиям, разрушался, и был признан судом самовольной постройкой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документации лота, опубликованного на сайте госзакупок, исполнитель госзаказа должен за два месяца составить план работ согласно заключению Тюменского государственного строительного университета от 2013 года.

Напомним, компания-застройщик «Континент» возводила дом с 2000 года путём долевого участия. Сдача намечалась на 2002 год. Аварийным объект был признан в 2013 году. Фирма «Континент» обанкротилась в 2016 году.

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