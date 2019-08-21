Калуга, , 11:27 — REGNUM

В Калуге после коллективного отпуска возобновил работу трудовой коллектив автозавода ООО «ПСМА Рус» (совместное предприятие PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors Corporation). 20-дневный перерыв был связан с введением в производственный цикл предприятия нового оборудования, а также в целях стабилизации расходов.

По информации пресс-службы предприятия, калужский завод «ПСМА Рус» планирует расширить модельный ряд автомобилей — в том числе модели Opel, — а также полноприводных вариаций Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroen Jumpy и Citroen SpaceTourer. Кроме того, на заводе будут внедрены технологические операции, связанные с локализацией производства коробок передач. В настоящее время на заводе выпускают автомобили: Peugeot 408, Citrоеn C4 Sedan, Citrоеn Jumpy и Peugeot Expert, Citrоеn SpaceTourer и Peugeot Traveller.

Как сообщало ИА REGNUM, завод «ПСМА Рус» находится в калужском индустриальном парке «Росва». На сборочных линиях завода выпускается до 150 тысяч в год легковых автомобилей, коммерческих фургонов и микроавтобусов марок Peugeot, Citroën и Mitsubishi. Завод «ПСМА Рус» открылся в Калужской области в апреле 2010 года. Он является одним из крупнейших работодателей региона и вносит значительный вклад в развитие экономики области.

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