Киев, , 11:23 — REGNUM

Национальный банк Украины заявил об отсутствии проблем с погашением внешних долгов до конца нынешнего года.

Соответствующее заявление 20 августа сделал заместитель главы регулятора Дмитрий Сологуб, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сологуб подчеркнул, что Украине удастся решить долговой вопрос, даже если до конца года страна не получит транш от МВФ. Он отметил, что по сравнению с прошлым годом ситуация «намного лучше».

«Сейчас на счетах правительства больше двух миллиардов долларов и десятки миллиардов гривен… Никаких проблем с финансированием до конца этого года министерство финансов не имеет», — отметил заместитель главы НБУ.

Вместе с тем он все равно подчеркнул важность договоренностей новой власти с МВФ:

«Без программы с МВФ мы можем пройти, но программа МВФ очень важна для цены заимствований… Многие страны с худшими параметрами, чем Украина, привлекают ресурсы по более низкой цене», — резюмировал Сологуб.

ИА REGNUMнапоминает, что по официальным данным, Украине во втором полугодии 2019 года необходимо выплатить 67,3 млрд гривен, или около 2,65 млрд долларов. При этом в 3-м квартале по внешнему долгу необходимо выплатить 57,07 млрд гривен (около 2,25 млрд долларов), а в 4-м квартале — всего лишь 10,19 млрд гривен (около 0,4 млрд долларов).

5 августа лава украинского Минфина Оксана Маркарова заявила, что ведомство полностью готово к пиковым выплатам повнешнеполитическим долгам государства, которые должны состояться в сентябре.

По мнению экспертов, пиковые выплаты в сентябре вряд ли как-то скажутся на курсе валют.«Сегодня все риски сентябрьских пиков сняты. Например, у нас достаточно денег в золотовалютном резерве… Скорее на курс повлияют другие факторы. Например, снижение цен на сырье на мировых рынках… Если говорить конкретно о курсе, то к пиковым выплатам они запланированы на начало месяца. Я бы говорил о сохранении курса в границах 25—26 грн за доллар», — заявил изданию «Сегодня» экономист, аналитик Forex Club Андрей Шевчишин.