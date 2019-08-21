Ташкент, , 11:13 — REGNUM

Совместное воздействие внутренних и внешних факторов, поддерживающих рост импорта, оказало заметное влияние на ситуацию на внутреннем валютном рынке и динамику обменного курса, говорится в заявлении главы Центробанка Узбекистана.

«В частности, в июле текущего года спрос на валюту по сравнению со среднемесячным размером за первое полугодие вырос на 34 процента и составил 1,36 миллиарда долларов», говорится в заявлении.

Отмечается, что в качестве одного из факторов, влияющих на рост спроса, можно привести отмену начиная с 1 октября 2019 года льгот по таможенным выплатам.

«Наблюдается усиление желания субъектов, имеющих таможенные льготы, резервировать импортируемое сырье и продукцию. В результате начиная со второй половины июля текущего года и особенно в августе курс сума начал стремительно падать. В частности, за первые 19 дней августа биржевой курс доллара по отношению к суму вырос на 4,8 процента (1 доллар США с 8 714 сумов вырос до 9 129 сумов)», говорится в заявлении