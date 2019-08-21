Уфа, , 11:17 — REGNUM

Аукцион по отбору подрядчика для ремонта Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури приостановила антимонопольная служба Башкирии, 21 августа сообщает пресс-служба УФАС республики.

По сообщению антимонопольной службы, к ним с заявлением обратилась индивидуальный предприниматель, которая заявила о том, что в документах аукциона заказчик предъявил требования к оборудованию, которое «подходит только под одного производителя и одну конкретную модель». Этим он ограничил количество участников торгов.

Сотрудники УФАС Башкирии посчитали данное заявление обоснованным и отменили торги, которые были назначены на 26 июля. Новый конкурс назначен на 13 сентября 2019 года.

Напомним, что средства в размере порядка 441 млн рублей были выделены на капитальный ремонт Башкирского драматического театра. Ремонт будет осуществлен в рамках госпрограммы «Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан».