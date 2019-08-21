Нарьян-Мар, , 11:05 — REGNUM

2 сентября магазины Ненецкого автономного округа не будут продавать алкогольные напитки — запрет введен в связи с поведением торжественных мероприятий в связи с Днем знаний.

Продажа алкоголя (cc) Alex Brown

Как сообщили ИА REGNUM в окружной администрации, запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории округа устанавливается в День знаний непосредственно 1 сентября, либо в иной день проведения в общеобразовательных организациях торжественных линеек, посвящённых началу учебного года. В этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, поэтому торжества в школах округа запланированы на следующий день, 2 сентября.

«Запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории Ненецкого автономного округа устанавливается 2 сентября 2019 года. Напомним, что он не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания», — сообщили в департаменте природных ресурсов, экологии и АПК НАО.

Также в департаменте отметили, что нарушение запрета влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.