Южно-Сахалинск, , 11:04 — REGNUM

Меры поддержки для молодых работников сельского хозяйства увеличивают в Сахалинской области. Они могут улучшить свои жилищные условия и приобрести новую технику на выгодных условиях, передаёт корреспондент ИА ИА REGNUM.

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Врио главы Сахалина Валерий Лимаренко занимается решением одной из главных проблем региона — нехватка квалифицированных кадров. По его инициативе вводятся дополнительные меры поддержки молодых специалистов в образовании, здравоохранении, а теперь и в сельском хозяйстве. Лимаренко считает, что развитие АПК поможет раскрыть потенциал области и обеспечить её собственную продовольственную безопасность, что особенно актуально для островного региона.

Готовится проект новой региональной программы развития сельских территорий, направленный, в первую очередь, на решение жилищных проблем молодых специалистов. Ведётся работа по составлению паспортов населённых пунктов, для получения информации о наличии и потребности жилья и инфраструктуры, необходимой для комфортного проживания населения.

Жители сельской местности Сахалина получат возможность улучшить свои жилищные условия: 70% нового жилья оплатит областной бюджет, 30% — собственные средства селянина. Помимо этого, будут благоустроены территории и спортивные площадки в селах.

Сахалинским правительством уже сегодня созданы условия для привлечения специалистов в сельское хозяйство. Например, они будут получать подъемные в размере 500 тыс. рублей. Предусмотрена и компенсация части затрат на приобретение сельхозтехники, возможность покупки техники в лизинг. Первоначальный взнос по такому договору полностью оплачивает регион — это до 60% стоимости.

Островные работники сельского хозяйства получают и грантовую поддержку.

«Начал строить коровник. Понадобились средства, конечно. Решил воспользоваться государственной поддержкой — получил грант в размере 6 млн рублей. Стройматериалы закупили, у коровника уже есть стены, крыша, стойла внутри . Наша семейная ферма развивается», — рассказал фермер из Долинского района Петр Бурнайкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах ДФО поддержали идею правительства РФ о создании госпрограммы по развитию села. В частности, в Хабаровском крае надеются на эту программу для содействия в реформировании отрасли.